Daydreamer anticipazioni: SANEM va da ENZO FABBRI ma sarà scoperta da… (Di martedì 11 agosto 2020) L’ingombrante presenza di ENZO FABBRI (Ozgur Ozberk) rischierà di creare nuovi problemi a SANEM Aydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Rosalie va a vivere da Michael, sarà (di nuovo) amore?Dopo aver ottenuto la formula del profumo che produce la nostra protagonista, l’italo-francese continuerà infatti a gravitare nella vita della coppia principale della telenovela turca… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco come FABBRI otterrà la formula In primis, le anticipazioni segnalano che FABBRI otterrà la “ricetta” per la fragranza ... Leggi su tvsoap

