“Davvero?”. Beppe Convertini, la telefonata inaspettata arriva nel bel mezzo di ‘C’è tempo per’ (Di martedì 11 agosto 2020) Lunedì 29 giugno Anna Falchi e Beppe Convertini hanno debuttato con il programma “C’è tempo per…”. Una nuova avventura televisiva che ha rivisto due volti che da tempo erano spariti dalla televisione italiana. “È molto emozionante raccontare uomini e donne del terzo tempo. Abbiamo avuto tanti ospiti. Poi andare in onda dopo il Papa è qualcosa di speciale. Uomo straordinario di grande carità”, ha detto Convertini all’indomani della messa in onda della prima puntata. Il target del nuovo programma di Rai 1 è molto specifico a detta loro: “È dedicato ai nonni d’Italia. La base solida ed economica di tante famiglie, babysitter ideali, un bagaglio di valori e cultura, un autentico ... Leggi su caffeinamagazine

