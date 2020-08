Daniela Santanchè indossa lo stesso vestito di Jennifer Lopez la foto fa il giro del web (Di martedì 11 agosto 2020) La politica Daniela Santanchè su “Instagram” appare in una foto dove indossa un abito che aveva indossato Jennifer Lopez qualche tempo fa in una sfilata della Versace. La Santanchè nella foto appare seduta al tavolino di un locale per godersi un po’ di relax finalmente libera dai suoi impegni professionali. Il corpo è fasciato da un’abito floreale, ai piedi sandali dal tacco vertiginoso. Il look è molto elegante i complimenti dal web si sprecano, non mancano come sempre le polemiche, ma la diretta interessata interessata risponde a tono: “E dai… non prendiamoci troppo sul serio, ogni tanto un po’ di leggerezza… giocare si può”. Insomma Daniela Santanchè in ... Leggi su musicaetesti.myblog

