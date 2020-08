Dalla Spagna: il Real Madrid al lavoro per blindare Odegaard (Di martedì 11 agosto 2020) Martin Odegaard, talento norvegese di ritorno Dalla Real Sociedad dopo il prestito, è pronto a giocarsi le sue carte con la maglia del Real Madrid con Zidane che ha comunicato alla società di voler puntare sul ragazzo. Come raccolto da Marca dunque i madrileni sono al lavoro per blindare il centrocampista che non uscirà più in prestito. Foto: profilo twitter Real Sociedad L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: anche la Juve su Luis Alberto Calciomercato.com PIEMONTE, In viola obiettivi importanti. Il gruppo...

Martina Piemonte, uno dei nuovi innesti della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club viola. Ecco le parole dell'ex Betis Siviglia: "La scelta di venire a Firenze è ...

Vacanze all’estero, ipotesi quarantena per i rientri da Spagna, Croazia, Grecia e Malta

Il Ministero della Salute sta osservando con attenzione anche l’evoluzione dell’epidemia in Grecia (oltre 200 casi, si parla di seconda ondata), Spagna e Malta. Sono Paesi dell’area Schengen, il ricor ...

