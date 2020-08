"Dalla guerra in Israele alla vita di Gesù. Amo i film complessi" - (Di martedì 11 agosto 2020) Laura Rio L'attrice francese di origini libanesi, dopo il successo di "Fauda", è diretta da Malick Esile come un fuscello, con un sorriso soave, ma determinata e sicura. Una forza che le deriva da quel miscuglio di popoli, religioni, culture che porta nel sangue. Laetitia Eido è l'attrice francese, di madre libanese, diventata famosa come protagonista di Fauda, la serie israeliana trasmessa da Netflix diventata un fenomeno internazionale: affronta la questione israelo-palestinese attraverso le operazioni sotto copertura degli agenti infiltrati nei territori occupati. In Italia Laetitia è stata ospite, insieme a registi e attori come Abel Ferrara e Marco Bocci, del Magna Grecia film Festival, rassegna di opere prime in costante crescita che si è appena conclusa a Catanzaro, dove ha ricevuto il premio per le serie tv. Il sorriso le ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : 'QUESTI NON SCAPPANO DALLA GUERRA MA LA GUERRA CE LA PORTANO IN CASA!' - matteosalvinimi : Fuggono dalla guerra poverini, mi sembra evidente....... - chetempochefa : Sognava di diventare un cardiologo, ma si è suicidato a 14 anni in un centro per famiglie di profughi in Olanda. I… - etiamomnes : RT @MarianoGiustino: 23-GUERRA ENERGETICA IN EST MEDITERRANEO:I passi successivi di Ankara son stati dunque in parte modellati dalla rispos… - mariobianchi18 : L'#11agosto 1956 moriva #JacksonPollock. Capo dell'espressionismo astratto e maestro dell'action painting tramite i… -