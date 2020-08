Dalla Germania: no dal Lipsia al riscatto di Schick, ci pensano Herta e Leverkusen (Di martedì 11 agosto 2020) Non verrà riscattato dal Lipsia l’attaccante della Roma Patrik Schick. La punta 24enne non ha convinto con la maglia dei tori tedeschi al netto delle sue 22 presenze e 10 reti. In scadenza di contratto con la Roma nel 2022, Schick non è la scelta del club tedesco che non vuole pagare i 25 milioni di euro di riscatto. In Germania però l’attaccante ceco ha altri estimatori quali l’Herta Berlino e il Bayer Leverkusen. Foto: Twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Patrick Schick @getty images

Nonostante una stagione molto positiva e la voglia di rimanere del giocatore, la permanenza di Patrik Schick al Lipsia non è affatto scontata. Le ultime notizie provenienti dalla Germania parlano, anz ...

