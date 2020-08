Dal Fondo nazionale innovazione arrivano 8 milioni di euro per le startup (Di martedì 11 agosto 2020) (Getty Images)Con l’obbiettivo di supportare le giovani imprese italiane impegnate ad affrontare la difficile ripresa post-Covid, il Cdp Venture Capital Sgr – Fondo nazionale innovazione (Fni), ha deliberato un investimento di 8 milioni di euro destinato a 50 startup che fanno parte del programma AccelerOra, realizzato grazie al Fondo Acceleratori, che ha una dotazione di 125 milioni di euro. Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi ai 14 milioni di euro di investimenti che il programma, realizzato in partnership con 6 primari acceleratori presenti sul territorio nazionale, è riuscito ad attrarre da parte di investitori privati, per un totale di 22 ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Dal Fondo Dal Fondo nazionale innovazione arrivano 8 milioni di euro per le startup Wired.it Fondazione Policlinico Gemelli, Fratta Pasini è il nuovo presidente

ROMA (ITALPRESS) – L’avvocato Carlo Fratta Pasini è il nuovo presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. In un messaggio indirizzato nei giorni scorsi a docenti e ric ...

In Sicilia arriva il bando "Garanzia giovani 2": stanziati 200 milioni, ecco cos'è

La Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo Bando "Garanzia giovani 2": stanziati 200 milioni di euro. Ad annunciarlo è il deputato Regionale Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

