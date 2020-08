Da Sessa Aurunca al Piccolo Teatro di Milano: l’esperienza di Antonio Perretta (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDa Sessa Aurunca, dove ha mosso i primi passi con il gruppo teatrale locale, passando per Roma con Ennio Coltorti e la scuola di recitazione «La Scaletta», fino a Milano dove vive e frequenta la Scuola «Luca Ronconi» del Piccolo Teatro. Antonio Perretta, giovane attore di origini casertane, «formatore e coordinatore» di attività teatrali in ambito scolastico ed extrascolastico (titolo conseguito dopo un master presso l’Università degli studi di Napoli «Suor Orsola Benincasa»), si cimenta anche come autore di un libro da qualche giorno già in vendita nelle librerie che versione Ebook. Un titolo, «(Non) Solo di notte sono un uomo cattivo», da decriptare ... Leggi su anteprima24

StoriaMeridiana : RT @vitelesca: Giotto, San Francesco salva un ragazzo dopo il crollo di una casa a #Sessa Aurunca. Basilica superiore di #Assisi, episodio… - vitelesca : Giotto, San Francesco salva un ragazzo dopo il crollo di una casa a #Sessa Aurunca. Basilica superiore di #Assisi,… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRadio: ??#treni - Linea Roma - Napoli via Formia TRAFFICO SOSPESO per intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio… - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: ??#treni - Linea Roma - Napoli via Formia TRAFFICO SOSPESO per intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio… - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea Roma - Napoli via Formia TRAFFICO SOSPESO per intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incen… -

Ultime Notizie dalla rete : Sessa Aurunca Sessa Aurunca – Persa l'anticipazione di 9 milioni di euro prevista nella norma nazionale anticovid, creditori sul piede di guerra Paesenews Goletta Verde, in Campania 10 punti della costa fortemente inquinati

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quelli giudicati fortemente inquinati e quat ...

Mare in Campania: tra i più inquinati proprio quello Vesuviano ECCO L’ELENCO REGIONALE

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quelli giudicati fortemente inquinati e quat ...In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...