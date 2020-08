Da senatore 5s ho rinunciato al mio diritto alla privacy. Chi tra i parlamentari ha chiesto il bonus non è furbo, ma ladro (Di martedì 11 agosto 2020) Concordo pienamente con la petizione de Il Fatto, le parole di Luigi di Maio e di Vito Crimi per rendere pubblici i nomi dei parlamentari che hanno richiesto il bonus. Per questo, come senatore, ho aderito alla petizione e firmato il modulo per rinunciare al mio diritto alla privacy. Concordo con la petizione de Il Fatto Quotidiano e le parole di Luigi Di Maio e Vito Crimi per rendere pubblici i nomi… Gepostet von Gianluca Ferrara am Dienstag, 11. August 2020 La trasparenza per chi fa politica dovrebbe essere la regola e non l’eccezione. Mi auguro che tutti i miei colleghi delle altre forze politiche compiano questo gesto di rispetto nei confronti dei cittadini italiani. Cittadini che in questi mesi hanno manifestato, a ... Leggi su ilfattoquotidiano

TPeppino : RT @MPenikas: FQ: Da senatore 5s ho rinunciato al mio diritto alla privacy. Chi tra i parlamentari ha chiesto il bonus non è furbo, ma lad… - soleterramare : RT @ilfattoblog: ??? @gianluc_ferrara (M5s) sul blog: 'La trasparenza per chi fa politica dovrebbe essere la regola e non l’eccezione' http… - CiceroM5S : RT @MPenikas: FQ: Da senatore 5s ho rinunciato al mio diritto alla privacy. Chi tra i parlamentari ha chiesto il bonus non è furbo, ma lad… - ronzidante : RT @MPenikas: FQ: Da senatore 5s ho rinunciato al mio diritto alla privacy. Chi tra i parlamentari ha chiesto il bonus non è furbo, ma lad… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: ??? @gianluc_ferrara (M5s) sul blog: 'La trasparenza per chi fa politica dovrebbe essere la regola e non l’eccezione' http… -

Ultime Notizie dalla rete : senatore rinunciato Da senatore 5s ho rinunciato al mio diritto alla privacy. Chi tra i parlamentari ha chiesto il bonus non è… Il Fatto Quotidiano Da senatore 5s ho rinunciato al mio diritto alla privacy. Chi tra i parlamentari ha chiesto il bonus non è furbo, ma ladro

Concordo pienamente con la petizione de Il Fatto, le parole di Luigi di Maio e di Vito Crimi per rendere pubblici i nomi dei parlamentari che hanno richiesto il bonus. Per questo, come senatore, ho ad ...

Furbetti del bonus IVA: scoppia l’indignazione degli italiani

Quest’anno a Ferragosto sotto l’ombrellone si parlerà di un nuovo fenomeno di malcostume italiano. L’argomento di discussione principale degli italiani in vacanza verterà sicuramente sul bonus covid-1 ...

Concordo pienamente con la petizione de Il Fatto, le parole di Luigi di Maio e di Vito Crimi per rendere pubblici i nomi dei parlamentari che hanno richiesto il bonus. Per questo, come senatore, ho ad ...Quest’anno a Ferragosto sotto l’ombrellone si parlerà di un nuovo fenomeno di malcostume italiano. L’argomento di discussione principale degli italiani in vacanza verterà sicuramente sul bonus covid-1 ...