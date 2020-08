Da Grey’s Anatomy a The Good Doctor: le serie che ripartiranno ‘in piena pandemia’ (Di martedì 11 agosto 2020) The Good Doctor - Freddie Highmore Medici in prima linea per combattere il Coronavirus. Due tra i medical drama più celebri – ovvero Grey’s Anatomy e The Good Doctor – torneranno nella prossima stagione, rispettivamente con la diciassettesima e la quarta stagione. Entrambe – nel corso della prima puntata – affronteranno da subito il tema che sta catalizzando l’attenzione di tutti, ovvero la crisi sanitaria che il mondo sta ancora affrontando. Per quanto riguarda Grey’s Anatomy, già Krista Vernoff aveva annunciato che la pandemia avrebbe fatto ‘irruzione’ nel Seattle Grace Hospital. Ad aggiungere qualche particolare ci ha pensato l’attore Giacomo Gianniotti (nella serie è Andrew DeLuca) a ... Leggi su davidemaggio

