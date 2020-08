Cyberpunk 2077: Nuovi dettagli sui nemici (Di martedì 11 agosto 2020) Soltanto ieri sono stati rilasciati Nuovi dettagli sulle armi di Cyberpunk 2077 che oggi già si torna a parlare del titolo, ma questa volta l’oggetto della discussione riguarda i nemici e la loro resistenza ai danni. Nuovi dettagli sui nemici in Cyberpunk 2077 Il team di sviluppo ha affermato: Nel corso del gioco incontrerete numerosi nemici e Boss da sconfiggere, potrebbe capitare di imbattervi anche in rivali del vostro stesso livello.In questo caso non sperimenterete il cosiddetto “effetto spugna di proiettili”, vale a dire che i nemici non assorbiranno i vostri colpi senza subire ingenti danni.I nemici del vostro stesso livello ... Leggi su gamerbrain

