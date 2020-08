Covid, quattro scenari di rischio per l'autunno. Il piano anti-virus di Speranza (Di martedì 11 agosto 2020) Ricoveri in aumento, con una nuova impennata di contagi. Ma è già pronto un piano anti-Covid per l’autunno, che prevede quattro diversi scenari. E alle porte del Ferragosto Regioni e Comuni corrono ai ripari con ulteriori restrizioni anti-movida, per scongiurare cluster provocati da assembramenti in occasione degli eventi estivi, soprattutto in località turistiche. Preoccupazioni che si aggiungono ai casi di contagio emersi dopo il rientro da vacanze all’estero, che mettono in allarme i territori: in Emilia Romagna il governatore firmerà in queste ore un’ordinanza che prevede l’obbligo del tampone per chi torna da Spagna, Grecia e Malta. La disposizione punta ad anticipare il provvedimento nazionale ... Leggi su huffingtonpost

