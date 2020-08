Covid, presto test rapidi negli aeroporti. In Puglia quarantena obbligatoria per chi torna da Grecia, Malta e Spagna (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo i casi di coronavirus in seguito a rientri dalle vacanze all'estero, in Puglia scatta l'obbligo di quarantena: ad annunciarlo è il presidente della Regione Michele Emiliano , che ha deciso l'... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Covid presto Covid, presto test rapidi negli aeroporti. In Puglia quarantena obbligatoria per chi torna da... Il Mattino Irrigazione Nasale contro il Covid?

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...

Vaccino Covid, l'annuncio di Putin: «Russia lo ha registrato». Gelo di Usa e Germania

Era nell'aria. Anzi di più, imminente. Sono settimane, infatti, che a tutti i livelli dell'apparato di potere russo - governo, enti statali, pubblica amministrazione - si dichiarava volentieri a mezzo ...

