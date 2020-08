Covid-positivi dopo vacanza in Grecia, Malta e Spagna. Emiliano sceglie la linea dura: 'Quarantena al rientro' (Di martedì 11 agosto 2020) 'Grecia, Malta, Spagna: abbiamo registrato negli ultimi due giorni numerosi casi di pugliesi risultati positivi al Covid19 dopo essere rientrati da questi Paesi. Si tratta di giovani residenti in ... Leggi su foggiatoday

