Covid, direttore Spallanzani: "Terrorizzato da trasporti e scuola, attenzione" (Di martedì 11 agosto 2020) Covid, il direttore dell'istituto Spallanzani lancia l'allarme. "Sono terrorizzato da due questioni fondamentali: i trasporti e la scuola", avvisa infatti il dottor Francesco Vaia. Coronavirus, la situazione è contenuta ma ci sono due grossi pericoli all'orizzonte. Ne parla Francesco Vaia, direttore sanitario per le malattie infettive dell'ospedale Spallanzani, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera

