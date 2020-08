Covid, De Luca vara zona rossa a Sant’Antonio Abate (Di martedì 11 agosto 2020) Il governatore della Campania De Luca ha istituito una mini zona rossa a Sant’Antonio Abate. Obbligatori anche i test per chi ritorna dall’estero. Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca firma un’ordinanza che, tra i vari provvedimenti, prevede l’istituzione di una mini zona rossa nel comune di Sant’Antonio Abate. Il tutto a seguito di vari contagi registrati in una struttura ricettiva della cittadina campana, il che ha portato De Luca, dopo un colloquio con l’Unità di Crisi, a firmare questo importante atto. In particolar modo, fino al 25 agosto, è stata istituita la chiusura delle strutture “La Sonrisa” e “Hotel Villa Palmentiello” e ... Leggi su bloglive

