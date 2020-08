Covid, allerta nel Vesuviano: torna obbligatoria la mascherina all’aperto (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ allerta massima nel Vesuviano per i nuovi casi di contagi da Covid-19. Solo nelle ultime 24 ore ad Ottaviano si registrano tre positivi, tutti giovanissimi rientrati da vacanze fuori regione. Mentre da oggi nel comune Vesuviano tornerà l’obbligo della mascherina anche all’aperto. Con la nuova ordinanza arrivata in serata, la numero 197, il comune di Ottaviano ha infatti disposto l’uso del dispositivo di sicurezza obbligatorio anche all’aperto, dalle 19 alle 6 del mattino, fino al prossimo 31 agosto. “Abbiamo gestito bene la fase immediatamente successiva al lockdown – spiega il primo cittadino Luca Capasso – ma ora ci stiamo lasciando tutti andare. Lo dico senza accusare nessuno, men che meno i giovani ... Leggi su anteprima24

