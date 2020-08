Covid-19: partita la sperimentazione del vaccino allo Spallanzani, le regole per candidarsi (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri lunedì 10 agosto è partita la scelta dei candidati per testare il primo vaccino contro il virus Sars-Cov-2. E dal 24 dello stesso mese verrà iniettata la prima dose sui candidati italiani. E’ stata avviata quindi una campagna per cercare volontari da sottoporre a visite specialistiche e dal protocollo richiesto per la somministrazione del vaccino a stretto controllo medico e rispettando le norme di sicurezza. Prima sperimentazione sull’uomo Il vaccino è stato sperimentato e brevettato dalla società Castel Romano ReiThe è verrà eseguito all’Istituto Spallanzani di Roma dopo che i risultati sono stati positivi sia i test in vitreo che sugli animali. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha espresso ... Leggi su quotidianpost

