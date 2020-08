Covid-19, l’impegno di Guardia di Finanza Campania e Banco Alimentare per le famiglie bisognose (Di martedì 11 agosto 2020) Nella conferenza stampa congiunta di oggi alla caserma Zanzur di Napoli, il generale Virgilio Pomponi, alla guida del Comando generale della Regione Campania della Guardia di Finanza, e Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare Campania onlus, hanno esposto i risultati della raccolta fondi promossa all’interno dalle Fiamme Gialle campane da destinare alle famiglie maggiormente colpite dagli effetti economici della diffusione del virus Covid-19. L’iniziativa, avviata insieme all’Organo di Base di Rappresentanza del personale (Co.Ba.R.), ha registrato l’adesione entusiastica di tutte le Fiamme Gialle della Regione in servizio e in congedo. Sono stati raccolti quasi 25.000 euro che, attraverso l’attiva collaborazione ... Leggi su optimagazine

