Covid-19, la speranza si chiama Putin: “Trovato il vaccino, testato su mia figlia” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato“. Ad annunciarlo Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa. Il vaccino è stato sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca, che ha iniziato la fase 3 dei test clinici soltanto la scorsa settimana, motivo per cui suscita molto scetticismo all’interno della comunità scientifica. Vladimir Putin inoltre ha detto che sua figlia aveva una leggera febbre dopo aver preso parte alle prove, ma che è rapidamente andata via. “Una delle mie figlie ha ricevuto il vaccino. In questo senso, ha preso parte all’esperimento. Dopo la prima vaccinazione, aveva la temperatura di 38, il giorno dopo poco più di ... Leggi su anteprima24

