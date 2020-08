Covid-19, il bollettino del 11 agosto: 412 nuovi contagi (Di martedì 11 agosto 2020) Covid-19, il bollettino quotidiano della Protezione Civile: continua a salire il numero dei nuovi contagi, 412 nelle ultime 24 ore. Di poco superiore, rispetto a ieri, il numero dei decessi. Covid-19: il numero totale dei contagiati nel mondo ha ormai superato quota 20 milioni. Anche in Italia, l’epidemia, ormai da tempo definibile come vera e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Dieci ricoverati in più in Lombardia rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in Lombardia non si sono registrati decessi di persone positive al coronavirus. Si tratta del quarto giorno consecutivo senza ...Il Ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino dell'emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato all'11 agosto. Sono 412 i nuovi casi, un nuovo incremento rispetto alla giornata di ieri. Il t ...