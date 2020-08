Così le televisioni legittimano la campagna per il Sì (Di martedì 11 agosto 2020) Inquietanti, incredibili: i numeri che riguardano la presenza della questione referendaria nelle sette principali emittenti televisive nazionali. Il taglio dei parlamentari lì è già avvenuto. Senza neppure chi controlla. Parliamo di un passaggio molto rilevante, che attiene alla rappresentanza e alla difesa della Costituzione. Il clima di opinione si costruisce con il silenzio mediatico. Un delitto perfetto: l’occultamento del problema porta acqua al «pensiero unico» della riduzione del peso del parlamento. E della politica. Nei Quaderni del carcere Antonio Gramsci … Continua L'articolo Così le televisioni legittimano la campagna per il Sì proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

