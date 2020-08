Così Andrea Damante si diverte (in dolce compagnia) lontano da Giulia De Lellis - (Di martedì 11 agosto 2020) Francesca Galici Un'altra crisi per la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis ma il dj non si perde d'animo e si diverte nelle discoteche lontano da lei Sembra di nuovo giunta al capolino la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia era tornata insieme durante la quarantena e sembrava talmente sicura di poter ricominciare una relazione, che i due hanno trascorso insieme i due mesi di lockdown a casa dei genitori dell'influencer. Non erano usciti subito allo scoperto preferendo la linea della prudenza, soprattutto alla luce dei precedenti e della grande attenzione mediatica attorno alla loro relazione. Terminata la quarantena, Andrea Damante e ... Leggi su ilgiornale

bonzi_andrea : @ffanzani1 Mettiamola così: é probabilmente la cosa migliore successa lì fino ad ora. - rosesemplici : @salieri_andrea Di certo non ti auguro il male. Nemmeno nei più reconditi pensieri. Personalmente non sopporto la s… - loZibbo : Alla domanda su quale sia la visione tattica della Juve futura, Andrea #Pirlo ha dichiarato 'vediamo con calma, se… - andrea_pecchia : Il nostro inviato a #Lampedusa ha appena intercettato un commercialista di Tunisi, sbarcato sull'isola col suo barb… - kravotz : @andrea_mila10 @FrancescoRoma78 @mau_vit Solo un pirla come capello poteva fare così male in Europa con quella squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Andrea Come si temeva, Juvecaserta esclusa dal campionato. Ennesimo fallimento sportivo per la città l'eco di caserta