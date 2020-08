Cosenza, branco di giovani dà fuoco alla casa di un disabile (Di martedì 11 agosto 2020) Prima hanno preso di mira il povero disabile, poi hanno incendiato la sua abitazione: tra gli autori dell’aggressione anche 2 minorenni. Scene da Arancia Meccanica a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un branco di giovani, tra cui due minorenni, ha preso di mira un anziano disabile e, dopo averlo ricoperto di insulti, gli ha incendiato … L'articolo Cosenza, branco di giovani dà fuoco alla casa di un disabile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

