Cosa si è inventato oggi Salvini pur di non parlare dei leghisti che hanno preso il bonus 600 euro (Di martedì 11 agosto 2020) Ormai è certo: due deputati leghisti hanno preso il bonus 600 euro e il terzo non lo ha intascato solo per problemi di procedura. Se i nomi dei parlamentari ancora non sono confermati, oggi il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano hanno messo in nomination Elena Murelli e Andrea Dara. Ma ci sono anche una manciata di consiglieri regionali che hanno fatto coming out. Eppure nonostante sia uno che dà la vita per l’Italia Matteo Salvini nelle ultime ore non ha trovato uno straccio di tempo per dire qualCosa sull’argomento. Cosa si è inventato Salvini pur di non parlare dei leghisti che ... Leggi su nextquotidiano

