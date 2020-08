Cosa sappiamo del disastro ambientale alle Mauritius (Di martedì 11 agosto 2020) (foto: Stringer/Afp/Getty Images)Da quasi una settimana una nave mercantile, la Mv Wakashio, sta riversando litri di petrolio nell’oceano Indiano, a pochi chilometri a sud est dell’isola di Mauritius, dopo essersi incagliata nella barriera corallina a causa del maltempo. L’incidente è avvenuto il 25 luglio ma solo qualche giorno dopo, il 6 agosto, la petroliera ha iniziato a perdere carburante, riversandone in mare circa mille tonnellate. Nel paese è stato dichiarato lo stato d’emergenza, ma l’allerta resta comunque alta perché, come sottolineato dal ministro della Pesca dell’arcipelago Sudheer Maudhoo, non ci sono mezzi sufficienti per gestire e arginare una situazione di questo tipo. Secondo gli ambientalisti è una delle crisi peggiori della storia del paese ... Leggi su wired

Open_gol : Circolano molti video e foto sugli scontri in Bielorussia, e non solo. Ecco cosa sappiamo, tra presunti morti e «ba… - chetempochefa : “Guardo e leggo con inquietudine, tristezza e orrore gli eventi in corso a Beirut. Quello che è successo, vite feri… - Internazionale : Cosa sappiamo finora delle esplosioni a Beirut. - chuck_pcatitaly : @Carlo21077161 @Alessandra__bb cosa ne pensa bonafede? scusate, lo sappiamo già - Leoonfire__ : RT @SinistroTOP: ??+++UTLIM’ORA Comportamenti Sinistri: oggi non sappiamo cosa dire quindi, 49 milioni, 49 milioni, scappano da guerra, Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Ripresa della scuola a settembre, cosa sappiamo finora Il Mattino di Padova Deputati furbetti, chi ha preso il bonus partita Iva: “3 leghisti, 1 di Iv e 1 del M5s”

Chi sono i deputati che hanno preso il bonus partita Iva: “3 leghisti, 1 di Iv e 1 del M5s” I nomi ancora non si conoscono, ma apparterrebbero a tre partiti diversi i parlamentari che hanno chiesto il ...

Cosa sappiamo del disastro ambientale alle Mauritius

Una nave di proprietà giapponese a causa del maltempo si è incagliata nella barriera corallina dell'isola e da quasi una settimana sta riversando in mare petrolio. Gli ambientalisti sostengono che flo ...

Chi sono i deputati che hanno preso il bonus partita Iva: “3 leghisti, 1 di Iv e 1 del M5s” I nomi ancora non si conoscono, ma apparterrebbero a tre partiti diversi i parlamentari che hanno chiesto il ...Una nave di proprietà giapponese a causa del maltempo si è incagliata nella barriera corallina dell'isola e da quasi una settimana sta riversando in mare petrolio. Gli ambientalisti sostengono che flo ...