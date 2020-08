"Cosa ci raccontano gli insetti". Viviana, l'autopsia del super entomologo (che seguì il caso Yara) (Di martedì 11 agosto 2020) Stefano Vanin si occuperà dell'esame autoptico del corpo di Viviana Parisi, trovata morta nei boschi di Caronia, nel messinese. L'entomologo è uno dei più qualificati in Europa e in passato ha collaborato alla soluzione dei più efferati casi di cronaca degli ultimi casi, da Yara Gambirasio a Melania Rea, passando per Elisa Claps. “Sono stato chiamato dalla Procura per l'autopsia - ha spiegato - perché, visto lo stato del cadavere, la stima dei tempi del decesso si fa attraverso dei metodi indiretti, cioè non si lavora sul corpo ma si guarda come l'ambiente ha interagito con il corpo”. Poi Vanin è sceso più nei dettagli: “È stato raccolto sul luogo del ritrovamento tutto quello che potrà servire. Gli insetti ci ... Leggi su liberoquotidiano

Stefano Vanin si occuperà dell’esame autoptico del corpo di Viviana Parisi, trovata morta nei boschi di Caronia, nel messinese. L’entomologo è uno dei più qualificati in Europa e in passato ha collabo ...

