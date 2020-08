Coronavirus, Walter Ricciardi: “In Italia lo stesso virus che circola negli ospedali Usa, siamo stati bravi due volte” (Di martedì 11 agosto 2020) Quello presente in Italia è “lo stesso virus che sta saturando le terapie intensive di Florida e Arizona perché lì non sono riusciti ad appiattire la curva epidemica: noi abbiamo fatto tanti sforzi e riusciamo a identificare i casi in maniera precoce, peraltro ora diffusa maggiormente tra giovani e quindi c’è una scarsa pressione sul sistema sanitario”. Lo afferma Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, ospite di Sky TG24 nella rubrica “I numeri della Pandemia”. L’Italia, in questi giorni, “continua a navigare in una situazione di allarme ancora controllato. La continuazione di questa navigazione a rischio dipende dai comportamenti: dobbiamo ... Leggi su meteoweb.eu

«Bisognerebbe attivare un meccanismo di sorveglianza» per chi rientra dall’estero «perchè non è possibile che dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto il virus venga reintrodotto nel nostro Paese in qu ...

Walter Ricciardi: "L'annuncio di Putin desta sconcerto. Di questo vaccino non sappiamo nulla"

“Dal punto di vista tecnico-scientifico è un annuncio sconcertante”. Usa più volte il termine “sconcertante” Walter Ricciardi, parlando con HuffPost del vaccino anti-Covid russo che, come ha dichiarat ...

«Bisognerebbe attivare un meccanismo di sorveglianza» per chi rientra dall'estero «perchè non è possibile che dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto il virus venga reintrodotto nel nostro Paese in qu ...

"Dal punto di vista tecnico-scientifico è un annuncio sconcertante". Usa più volte il termine "sconcertante" Walter Ricciardi, parlando con HuffPost del vaccino anti-Covid russo che, come ha dichiarat ...