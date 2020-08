Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Superati i 20 milioni di contagi (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Non sembra frenare la sua corsa l’epidemia di Coronavirus che finora ha contagiato poco meno di 20 milioni di persone in tutto il mondo, uccidendone più di 700mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 11 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Il numero contagiati ha superato i 20 milioni – Il numero di persone contagiate dal ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: come abbiamo visto nelle ultime settimane, il COVID attacca anche e più di prima i giovani. Stiamo r… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Torna a salire la curva dei contagi da #coronavirus in #Italia: sono 463 nelle ultime 24 ore, 2 i decessi. Il maggior numero di… - infoitinterno : Coronavirus, 26 nuovi contagi in Puglia nelle ultime 24h: nessuno nella Bat -