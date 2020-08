Coronavirus ultime notizie: aumento casi con rientro vacanze? Il rischio (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: i casi positivi nel nostro Paese un giorno salgono e il giorno dopo scendono, ma c’è da precisare che quando salgono ciò avviene soprattutto per casi d’importazione. Non solo stranieri che arrivano da Paesi esteri, ma anche da italiani che sono andati in vacanza in luoghi di villeggiatura esteri, come Spagna, Grecia, Croazia, solo per citare alcuni Paesi.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: casi positivi di rientro dall’estero Tra gli ultimi casi di cronaca uno riguarda quel gruppo di giovani pugliesi reduci da una vacanza in Grecia per il post-maturità. Un altro riguarda dei ragazzi della ... Leggi su termometropolitico

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - StaserasolounTG : RT @RaiNews: In aumento terapie intensive e ricoveri #coronavirus #Covid - LaTorre1905 : #Coronavirus #Campania. L'epidemia si conferma in risalita con una forte incidenza in provincia di #Napoli nelle ul… -