Coronavirus, tre casi a La Sonrisa: chiuso il Castello del “Boss delle Cerimonie” (Di martedì 11 agosto 2020) Sant’Antonio Abate. Si registrano 3 casi di Covid-19 a La Sonrisa, il ristorante diventato celebre grazie al programma tv “Il Boss delle Cerimonie”. I tre positivi facevano parte dello staff del locale e fanno parte tutte e tre dello stesso nucleo familiare. Coronavirus, tre casi a La Sonrisa: chiuso il Castello del “Boss delle Cerimonie” … L'articolo Coronavirus, tre casi a La Sonrisa: chiuso il Castello del “Boss delle Cerimonie” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

