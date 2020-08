Coronavirus: test rapidi per i turisti che viaggiano in zone a rischio (Di martedì 11 agosto 2020) Fermare la diffusione del Coronavirus è la mission di questa estate. Soprattutto in Italia dove l’indice di contagio è ancora ridotto. Scatta l’opzione test rapidi a chi viaggi in zone a rischio. La situazione Coronavirus nel mondo non è semplice. Sebbene in Italia, tutto sommato, non ci si possa lamentare, nel resto del mondo i … Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : #vaccino anticovid, oltre tremila i #volontari. Sarà testato allo #Spallanzani di #Roma. I primi tre saranno vaccin… - Agenzia_Ansa : #coronavirus finiti i #test sui #frati di #Assisi, 18 i positivi. 'Isolati e in buona salute' assicura padre Fortu… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - infoitsalute : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: test rapidi per chi torna dalle vacanze all’estero - Djesybig : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, test rapidi in aeroporto per i turisti che tornano dai Paesi a rischio #coronavirus -