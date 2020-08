Coronavirus, test rapidi in aeroporto per i turisti che tornano dai Paesi a rischio (Di martedì 11 agosto 2020) Nuovi test rapidi per diagnosticare il Coronavirus e più controlli in aeroporti, porti e valichi di frontiera a tutti coloro che entrano in Italia da Paesi a rischio . Il ministero della Salute si ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #vaccino anticovid, oltre tremila i #volontari. Sarà testato allo #Spallanzani di #Roma. I primi tre saranno vaccin… - Agenzia_Ansa : #coronavirus finiti i #test sui #frati di #Assisi, 18 i positivi. 'Isolati e in buona salute' assicura padre Fortu… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - cappelIaiomatto : #Coronavirus, frenano i contagi, tre regioni a rischio #ANSA - zazoomblog : Coronavirus: test rapidi per chi torna da Spagna Croazia Grecia - #Coronavirus: #rapidi #torna #Spagna -