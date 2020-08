Coronavirus: superati i 20 milioni di casi nel Mondo, un quarto solo negli USA (Di martedì 11 agosto 2020) Il numero confermato di casi di Coronavirus nel Mondo ha superato quota 20 milioni: sono precisamente 20.089.624, secondo l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Un quarto dei contagi a livello globale è registrato negli USA, dove si contano al momento 5.094.400 positivi: il Paese è seguito da Brasile (3.057.470) e India (2.268.675). Sono oltre 736mila (736.191) le vittime a livello globale, di cui 163.463 negli Stati Uniti e 101.752 in Brasile. In Giappone il Ministero della Salute ha rilevato 842 nuovi casi in 24 ore. Per la prima volta in 13 giorni il numero di infezioni riportate in un giorno è sceso sotto i mille. Segnali positivi anche a Tokyo, dove sono stati registrati molti dei nuovi ... Leggi su meteoweb.eu

Martedì il mondo ha visto superare la soglia di 20 milioni di contagi dovuti al coronavirus. Oggi oltre la metà dei casi viene registrato nelle Americhe, secondo un conteggio effettuato da AFP da font ...

