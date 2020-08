Coronavirus, superati i 20 milioni di casi nel mondo: un quarto negli Usa. Trump: “Riaprire le scuole”. Germania, altri 966 contagi in 24 ore. Israele supera la Cina per numero totale di infezioni (Di martedì 11 agosto 2020) Il numero di contagi da Coronavirus nel mondo ha superato i 20 milioni, con un quarto del totale che è concentrato nei soli Stati Uniti che negli ultimi giorni hanno sfondato la quota dei 5 milioni, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Dopo gli States, i Paesi più colpiti sono il Brasile, con 3.057.470 casi, e l’India, con 3.057.470. Nonostante ciò, durante l’ultima conferenza stampa alla Casa Bianca, interrotta dopo poco a causa di una sparatoria nelle viCinanze della residenza presidenziale, Donald Trump ha continuato a tenere un atteggiamento positivo e improntato alla ripartenza. “Non c’è alcun ... Leggi su ilfattoquotidiano

