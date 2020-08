Coronavirus, stretta in Emilia-Romagna: chi rientra da Spagna, Grecia e Malta dovrà sottoporsi obbligatoriamente al tampone (Di martedì 11 agosto 2020) tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Grecia e Spagna. L’Emilia-Romagna vara la stretta sui turisti e viaggiatori per lavoro che tornano da Paesi che in questo momento vivono situazioni più complicate dell’Italia sotto il profilo dei contagi. Il giro di vite è stato stabilito dal governatore Stefano Bonaccini con un’ordinanza che sarà firmata domani (mercoledì 12 agosto) e avrà validità immediata: coloro che ritornano in regione avranno l’obbligo di segnalarsi immediatamente ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle rispettive Ausl di residenza. Il tampone andrà fatto entro le 24 ore dal rientro e, se l’esito sarà negativo, non ... Leggi su ilfattoquotidiano

