Coronavirus, risalgono i nuovi casi: 412 nelle ultime 24 ore, la Sicilia è la regione con il maggior aumento. Altri 6 decessi (Di martedì 11 agosto 2020) nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rintracciati 412 nuovi casi di Coronavirus e sono decedute altre 6 persone affette da Covid-19. La regione in cui si registra il maggior aumento di contagiati è la Sicilia. Dall’inizio dell’emergenza le persone che hanno contratto il Coronavirus diventano quindi 251.237, stando ai dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile. L'articolo Coronavirus, risalgono i nuovi casi: 412 nelle ultime 24 ore, la Sicilia è la regione con il maggior aumento. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tornano a salire i nuovi casi in Italia, che in un giorno passano da 259 a 412. In leggera crescita da 4 a 6 anche i decessi. E nuovamente in aumento sono i ricoveri ordinari, che salgono a 801, 22 in ...