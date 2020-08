Coronavirus, Ricciardi: 'Senza misure l'Italia come Paesi vicini' (Di martedì 11 agosto 2020) 'I dati odierni relativi alla diffusione del contagio da Coronavirus mostrano che l'Italia si trova in una situazione di allarme che però è controllata'. Lo ha detto Walter Ricciardi, membro dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Ricciardi: ' L'Oms è debole e anche la Commissione Ue non riesce ad essere incisiva sui paesi membri' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Senza misure l'Italia come Paesi vicini' #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, allarme di Ricciardi: “Camminiamo su lama di rasoio, rischio seconda ondata” - blogsicilia : 'In Italia situazione di allarme ma controllata', così Ricciardi sui contagi in aumento - - zazoomblog : Coronavirus continuano a salire contagiati e vittime. Ricciardi: “In Italia situazione di allarme però controllata”… -