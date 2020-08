Coronavirus, Renzi vuole il vaccino obbligatorio: “Il governo non faccia passi indietro” (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – L’ ennesimo corto-circuito interno alla maggioranza di governo sulla delicata questione dell’obbligo vaccinale anti-covid-19? Viene spontaneo chiederselo, confrontando le recenti iniziative di Italia Viva, rafforzate dalle dichiarazioni di Matteo Renzi e quella che al contrario sembra essere la politica del governo sostenuta da Conte: mentre il premier infatti si è detto persuaso del fatto che il vaccino anti-Covid non debba essere obbligatorio, Renzi non ha lasciato spazio a dubbi, andando contro in maniera frontale alla ipotesi della libertà di scelta. «Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. ... Leggi su ilprimatonazionale

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Renzi: 'Il vaccino dovrà essere obbligatorio' #coronavirus - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #coronavirus #vaccino: la politica aspetti i risultati della ricerca e la produzione industriale prima di avviare steril… - FranceskoNew : RT @Cartabellotta: #coronavirus #vaccino: la politica aspetti i risultati della ricerca e la produzione industriale prima di avviare steril… - f_chinellato : RT @Cartabellotta: #coronavirus #vaccino: la politica aspetti i risultati della ricerca e la produzione industriale prima di avviare steril… - EffimeraAlkimia : RT @Cartabellotta: #coronavirus #vaccino: la politica aspetti i risultati della ricerca e la produzione industriale prima di avviare steril… -