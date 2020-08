Coronavirus, registrato il primo vaccino Putin: «Testato anche su mia figlia» (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Covid-19, sviluppato dall’istituto Gamaleya. Leggi su ecodibergamo

«Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato», annuncia il Capo del Cremlino rilanciando come la fase 3 dei test clinici sia in realtà ...