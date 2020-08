Coronavirus, Putin spiazza tutti: “Abbiamo il primo vaccino” testato sulla figlia (Di martedì 11 agosto 2020) L’annuncio di Vladimir Putin in persona, spiazza tutti e scuote il mondo: “La Russia ha trovato il vaccino contro il Coronavirus”. Russian President Vladimir Putin (Photo EVARISTO SA/AFP/Getty Images)Non ditelo a Trump o all’Oms perchè potrebbero prenderla a male. Zitto zitto, Vladimir Putin ha lavorato con i suoi esperti senza troppo clamore e, se la comunità medica mondiale lo confermerà, ha messo a punto il vaccino che può salvare il mondo. L’annuncio di Vladimir Putin in persona, è di quelli che farà arrossire e sorprendere i cacciatori di vaccini che puoi trovare ovunque, anche in Italia. “La Russia ha trovato il vaccino contro il ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - ilmarziano1 : Il coronavirus annuncia di aver registrato il primo vaccino contro Putin. - KwisatzHaderac0 : RT @icebergfinanza: Ma tu spiegami se bisogna dare notizie del cazzo come questa, ci vogliono di solito due anni per avere un vaccino e que… -