Coronavirus | Putin | Registrato primo vaccino al mondo Vaccinata la figlia

MOSCA, RUSSIA, - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca ha Registrato il primo vaccino contro il Covid-19 , sviluppato dall' istituto Gamaleya . "Stamattina per la prima volta al ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Putin: Russia primo Paese a registrare il vaccino #coronavirus - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - Costanzablabla : RT @marco_gervasoni: Come godo. Voglio ora vedere che diranno e mi pregusto la scena degli eurocrati in ginocchio da zio Vladimir a implora… - DorotheaMarciak : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA -

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha annunciato la registrazione del primo vaccino per combattere il coronavirus, video. In tutto il mondo, da parte dei ricercatori, continuano gli studi per ...Ultime notizie e ultim’ora di oggi, martedì 11 agosto 2020: la Russia ha registrato il primo vaccino anti-coronavirus, l’annuncio di Vladimir Putin. Il presidente russo Vladimir Putin (LaPresse) Impor ...