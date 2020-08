Coronavirus, Putin: “Primo vaccino registrato” – Video (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha annunciato la registrazione del primo vaccino per combattere il Coronavirus, Video. In tutto il mondo, da parte dei ricercatori, continuano gli studi per trovare un vaccino per combattere la pandemia da Coronavirus. Il primo vaccino contro il Covid-19, sviluppato dall’istituto Gamaleya è stato registrato in Russia. L’annuncio è … L'articolo Coronavirus, Putin: “Primo vaccino registrato” – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Putin: Russia primo Paese a registrare il vaccino #coronavirus - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - GuidoAlberto6 : RT @fattoquotidiano: Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus… - napam_51 : RT @napam_51: GRANDE UOMO, GRANDE PRESIDENTE ...!!!Coronavirus, Vladimir Putin: 'Trovato il vaccino. Testato su mia figlia, funziona senza… -