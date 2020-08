Coronavirus, Putin lancia vaccino russo: primi al mondo (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Presidente russo Putin ha annunciato che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Covid-19, sviluppato dall’istituto Gamaleya. “Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da Coronavirus è stato registrato“, ha affermato Putin. La fase 3 dei test clinici è iniziata la settimana scorsa. Putin ha dichiarato che anche a una delle sue figlie è stato somministrato il vaccino e sta bene. Intanto, il Coronavirus nel mondo continua a marciare a passo veloce nel mondo. Con 632 nuovi malati è arrivato a 85.354 il numero dei casi in Israele che così sorpassa la Cina nel numero delle ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - RANRoberto : Putin: 'Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo. So che il vacci… - gregomanni : Il vaccino russo contro il Coronavirus sarà regalato insieme a “La Verità” giovedì prossimo in edicola #Russia #Putin -