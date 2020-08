Coronavirus, Putin: «La Russia ha registrato il primo vaccino, somministrato a mia figlia. Vaccinazione sia volontaria» (Di martedì 11 agosto 2020) La Russia ha registrato il primo vaccino contro il Covid: lo ha fatto sapere il presidente russo Vladimir Putin, annunciando che sua figlia ne ha già ricevuto una dose. Il vaccino... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Putin: Russia primo Paese a registrare il vaccino #coronavirus - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - SmMoretti : Coronavirus in Russia, Putin: “Primi a registrare il vaccino, somministrata una dose a mia figlia” - CDD_69 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Putin

Ultime notizie e ultim’ora di oggi, martedì 11 agosto 2020: la Russia ha registrato il primo vaccino anti-coronavirus, l’annuncio di Vladimir Putin. Il presidente russo Vladimir Putin (LaPresse) Impor ...Il ministero della Sanità russa ha dato il via libera: verrà messo in circolazione a gennaio. Putin: "Mia figlia ha già ricevuto una dose" RUSSIA – La Russia ha registrato il primo vaccino contro il C ...