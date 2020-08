Coronavirus, Putin: "La Russia ha il vaccino. Somministrato anche a mia figlia" (Di martedì 11 agosto 2020) Il Presidente della Russia Vladimir Putin oggi, in un riunione di governo, ha dato un annuncio importante, dicendo che la Russia ha il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus. Secondo quanto riportato dai media russi, tra cui Russia Today, sarebbe stato sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca e registrato dal Ministero della Salute. Inoltre, per attestare l'affidabilità del questo presunto vaccino, Putin avrebbe anche sostenuto di averlo Somministrato alla figlia, la quale avrebbe poi manifestato una leggera febbre sparita però in un paio di giorni.In particolare, i media russi riportano queste parole di Putin:"Questa mattina è stato registrato il primo ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - NicolaSabbion : RT @ilruttosovrano: Coronavirus, l'annuncio di #Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino', testato con successo sui giornalisti che… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: #Russia primo Paese a registrare il #vaccino anti #covid. L'annuncio di #Putin: 'Per la prima volta al mondo, stamattina è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Putin

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 ago - Future in rialzo a Wall Street dopo la seduta contrastata di ieri, che ha lasciato lo S&P 500 vicino ai massimi di tutti i tempi, grazie alla settim ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.