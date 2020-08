Coronavirus, Putin: "Approvato primo vaccino, vaccinata mia figlia" (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il Coronavirus nel mondo e che sua figlia ne ha già ricevuto una dose. Lo riferisce Russia Today, citando il presidente russo, secondo cui il vaccino, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, ha ricevuto il via libera dal ministero della Sanità. Putin ha rivelato che alla figlia è già stato somministrato il vaccino, che le ha procurato una leggera febbre, sparita poco tempo dopo. Leggi su liberoquotidiano

