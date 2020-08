Coronavirus, Putin: 'Approvato primo vaccino, vaccinata mia figlia' (Di martedì 11 agosto 2020) Lo riferisce Russia Today, citando il presidente russo, secondo cui il vaccino, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, ha ricevuto il via libera dal ministero della Sanità. Putin ha rivelato che ... Leggi su vvox

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - Marco67049072 : RT @Agenzia_Ansa: Il #vaccino russo per il #coronavirus, registrato oggi in Russia, è stato chiamato '#Sputnik V' #ANSA - sergiopaini : RT @Tg3web: Registrato in Russia il primo vaccino al mondo contro il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Putin, che ha aggiunto di… -