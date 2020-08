Coronavirus, Putin annuncia: “Registrato vaccino contro Covid” (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo Vladimir Putin, sua figlia ha già preso il vaccino contro il Coronavirus. Molti scienziati, però, mettono in dubbio la registrazione Un annuncio importantissimo, che ha una grandissima risonanza e una pesantezza davvero inimitabile, se si pensa all’argomento in auge. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo farmaco contro il Coronavirus. Quest’ultimo ha già avuto la sua prima cavia: la figlia dell’ex agente del KGB. La notizia è stata riportata da Russia Today. Il test ha iniziato la fase 3 della sperimentazione soltanto la scorsa settimana. Ed ecco perché suscita ancora molto scetticismo. Infatti, gli scienziati ... Leggi su zon

