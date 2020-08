Coronavirus, Putin annuncia: “Pronto il vaccino” (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato lo sviluppo del vaccino contro il Coronavirus: già a settembre dovrebbero essere diffuse le prime dosi Dalla Russia arriva la notizia del primo vaccino contro il Coronavirus. E’ il presidente Vladimir Putin in persona ad annunciare lo sviluppo del primo farmaco registrato contro il Covid-19. A riferire le dichiarazioni del presidente della Russia è l’agenzia di stampa Ria Novosti secondo cui Putin avrebbe affermato che per la prima volta al mondo è stato registrato questa mattina un vaccino contro il Coronavirus. Sempre secondo il presidente russo, al momento mancano conferme scientifiche indipendenti, il vaccino sarebbe efficace e provocherebbe una ... Leggi su bloglive

